Pozzuoli raid in tabaccheria | ladri via con Gratta&Vinci per un valore di 20mila euro

Nella notte, una tabaccheria di via Miliscola a Pozzuoli è stata presa di mira da dei ladri. Intorno alle 4, alcuni sconosciuti sono entrati e hanno portato via numerosi biglietti di “Gratta e Vinci” per un valore stimato di circa 20mila euro. La zona è stata svegliata dal rumore, ma i malviventi sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Ora gli agenti stanno indagando per identificare i responsabili.

Colpo grosso a Pozzuoli nella notte. Intorno alle 4 ignoti hanno svaligiato una tabaccheria di via Miliscola portando via “Gratta e Vinci” per un valore di circa 20mila euro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili. L'articolo Pozzuoli, raid in tabaccheria: ladri via con “Gratta&Vinci” per un valore di 20mila euro Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, raid in tabaccheria: ladri via con “Gratta&Vinci” per un valore di 20mila euro Approfondimenti su Pozzuoli Raid Gratta e Vinci: a Salerno colpo da 20mila euro con “Miliardario New” Sannio, colpo da 20mila euro con il Gratta e Vinci Una fortunata giocata ha regalato a un residente del Sannio una vincita di 20. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pozzuoli Raid Argomenti discussi: Sfondano una parete e svaligiano tabaccheria: portati via migliaia di euro di tabacchi e gratta e vinci; POZZUOLI/ Colpo nella notte a Toiano: svaligiato tabaccaio davanti al Comune. Maxi furto di gratta e vinci in una tabaccheria del NapoletanoIntorno alle 4 della notte scorsa i carabinieri sono intervenuti a via Miliscola 16 per un furto. Poco prima, infatti, ignoti si erano introdotti all’interno di una tabaccheria impossessandosi di ... napolitoday.it Parete sfondata, tabaccheria ripulitaUn furto di migliaia di euro è stato messo a segno la scorsa notte nel Rione Toiano di Pozzuoli, ai danni della tabaccheria D’Orsi, situata in via Tito Livio, nei pressi degli uffici comunali. Secondo ... ilfattovesuviano.it Assalto questa notte allo sportello ATM dell’Unicredit di piazza Capomazza a #Pozzuoli. Ignoti hanno provato a sradicare il bancomat con un’auto ariete ma sono andati via a mani vuote. Si tratta dell’ennesimo raid ai danni degli istituti di credito in provincia di facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.