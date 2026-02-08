Mattia Zenzola di Amici | Bullizzato per i capelli lunghi e lo smalto mi colpirono alle spalle facendomi cadere

Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e ora ballerino professionista, rivela di essere stato vittima di bullismo per via dei capelli lunghi e dello smalto. Ricorda di aver subito calci alle spalle e di aver sentito commenti negativi sulla sua passione per la danza, che alcuni trovavano “disturbante”.

Mattia Zenzola, ex vincitore di Amici e oggi ballerino professionista, ha raccontato di essere stato bullizzato in passato per via della sua passione per la danza: "Avevo i capelli lunghi, mi piaceva mettere lo smalto, per alcuni era disturbante".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Mattia Zenzola

Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione di “Amici”, ricorda il suo passato da bulizzato alle medie.

Mattia Zenzola torna a Valenzano, il paese vicino a Bari dove è cresciuto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mattia Zenzola

Argomenti discussi: Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio: allieva eliminata e nuovo ingresso nella scuola; Gossip Amici, grande passo per Maddalena Svevi: c’entra il suo fidanzato; Amici, Maddalena Svevi ritrova l’amore e va a convivere: ecco chi è lui; Amici, Maddalena Svevi ritrova l'amore e va a convivere: chi è il nuovo fidanzato della ballerina.

Bullizzato alle medie. Ballavo, avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto. Qualcuno mi colpì violentemente da dietro: lo rivela Mattia Zenzola di AmiciIl vincitore di Amici 22 racconta i momenti difficili vissuti a scuola e come la danza sia stata la sua salvezza ... ilfattoquotidiano.it

Mattia Zenzola: «Avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto e ballavo: sono stato bullizzato. Ma la mia forza è stata parlarne»Il ballerino è ambassador della nuova edizione di Sogna e credici fino alle stelle: tornerà a Valenzano, in provincia di Bari, dove è cresciuto, per incontrare i più piccoli e raccontare la sua storia ... vanityfair.it

#Amici: #MaddalenaSvevi ritrova l’amore dopo la fine della sua storia con #MattiaZenzola. Terminata la sua storia con Mattia Zenzola L, la ballerina Maddalena Svevi ha ritrovato la serenità a fianco di #SimoneVezina, un giovane lontano dal mondo dello spet facebook