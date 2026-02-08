Mattia Zenzola, vincitore della 22esima edizione di “Amici”, ricorda il suo passato da bulizzato alle medie. Racconta di come ballava con i capelli lunghi e lo smalto, e di aver subito un’aggressione violenta da dietro. Oggi, a distanza di anni, ha conquistato il pubblico e il giudice, battendo in finale Angelina Mango.

Mattia Zenzola ha vinto la 22esima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, battendo prima la collega ballerina Isobel e poi, nello scontro finale, la cantante Angelina Mango che si è aggiudicata sia il Premio della critica che delle Radio. Mattia oggi collabora anche con il corpo di ballo del talent che lo ha lanciato. In una intervista a Vanity Fair però il ballerino ha confessato di aver vissuto anche momenti difficili in passato. “Ero totalmente negato a calcio. – ha spiegato – Poi ho iniziato a ballare e, col tempo, ho capito che ne avevo proprio bisogno. Alla scuola di danza ho cominciato ad aprirmi un po’ di più e non vedevo l’ora di finire i compiti per andarci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bullizzato alle medie. Ballavo, avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto. Qualcuno mi colpì violentemente da dietro”: lo rivela Mattia Zenzola di “Amici”

Approfondimenti su Amici Di Maria De Filippi

Mattia Zenzola torna a Valenzano, il paese vicino a Bari dove è cresciuto.

Romina Power, ospite di “Supernova” il podcast di Alessandro Cattelan, ha condiviso riflessioni sulla sua vita personale e professionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Amici Di Maria De Filippi

Argomenti discussi: Mattia Zenzola: Avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto e ballavo: sono stato bullizzato. Ma la mia forza è stata parlarne; Mattia Zenzola | Avevo i capelli lunghi mettevo lo smalto e ballavo | sono stato bullizzato Ma la mia forza è stata parlarne.

Mattia Zenzola: «Avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto e ballavo: sono stato bullizzato. Ma la mia forza è stata parlarne»Il ballerino è ambassador della nuova edizione di Sogna e credici fino alle stelle: tornerà a Valenzano, in provincia di Bari, dove è cresciuto, per incontrare i più piccoli e raccontare la sua storia ... vanityfair.it

#Amici: #MaddalenaSvevi ritrova l’amore dopo la fine della sua storia con #MattiaZenzola. Terminata la sua storia con Mattia Zenzola L, la ballerina Maddalena Svevi ha ritrovato la serenità a fianco di #SimoneVezina, un giovane lontano dal mondo dello spet facebook