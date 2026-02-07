Mattia Zenzola torna a Valenzano, il paese vicino a Bari dove è cresciuto. Lo farà per incontrare i bambini e raccontare la sua esperienza di bullismo. Il ballerino ha avuto i capelli lunghi, metteva lo smalto e ballava, e per questo è stato preso di mira. Zenzola dice che il suo modo di reagire è stato parlare di tutto, senza nascondersi. Ora, come ambassador della nuova edizione di “Sogna e credici fino alle stelle”, vuole trasmettere un messaggio di coraggio e di forza ai più giovani.

Mattia Zenzola, 22 anni, è ambassador della nuova edizione di Sogna e credici fino alle stelle, il progetto di Pan di Stelle che coinvolgerà docenti e studenti di circa 3.000 classi della scuola primaria in tutta Italia. Un’iniziativa che parla di sogni, sì, ma anche di cadute, difficoltà e della necessità di accettarle come parte del percorso. Nonostante i bei ricordi dell’infanzia, Mattia racconta di essersi sentito presto un bambino «controcorrente», con il timore costante di essere «sbagliato». «La maggioranza dei miei compagni», spiega, «giocava a calcio, mentre io volevo solo ballare. È una passione che mi è stata trasmessa da mia mamma e da mia nonna. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mattia Zenzola: «Avevo i capelli lunghi, mettevo lo smalto e ballavo: sono stato bullizzato. Ma la mia forza è stata parlarne»

Approfondimenti su Mattia Zenzola

Francesco Oppini apre il suo cuore in una intervista: racconta di aver subito il bullismo per anni, un’esperienza che ha deciso di affrontare andando in terapia.

Federico Zampaglione dei Tiromancino rivela di aver subito un senso di insicurezza causato dalle sue stesse canzoni.

Ultime notizie su Mattia Zenzola

