Mattia Zenzola da Amici a simbolo di resilienza | la ferita del bullismo e il coraggio di raccontare un’aggressione

Mattia Zenzola, il ballerino di Bari che ha vinto ad “Amici” nel 2023, rompe il silenzio sulla ferita del passato. Dopo anni di silenzio, il ragazzo di 22 anni rivela di aver subito un’aggressione durante le medie, un episodio di bullismo che lo ha segnato profondamente. Ora decide di parlarne apertamente, mostrando il suo volto più autentico e lasciando un messaggio di forza e resilienza.

Il talento e il successo di Mattia Zenzola, il ballerino barese trionfatore ad “Amici” nel 2023, nascondono una ferita profonda: un episodio di bullismo subito durante gli anni delle medie, un’aggressione inaspettata che lo ha segnato e che oggi, a 22 anni, ha deciso di raccontare. La rivelazione, affidata a un’intervista rilasciata a Vanity Fair, apre uno squarcio sulla fragilità dietro l’immagine di un artista affermato e solleva un tema cruciale, quello del bullismo adolescenziale e delle sue conseguenze durature. Zenzola, oggi simbolo di una nuova generazione di ballerini italiani, ha scelto di condividere la sua esperienza personale non per celebrare una vittoria, ma per incoraggiare altri giovani a non restare in silenzio di fronte alla violenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

