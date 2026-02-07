Torna il Carnevale cupellese una sfilata di festa e divertimento

La settima edizione del Carnevale Cupellese torna a Cupello. Sabato 14 febbraio, il circolo comunale Centro Anziani organizza la sfilata di festa e divertimento, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le associazioni, le scuole e i cittadini. La città si prepara a vivere una giornata di colori, musica e allegria per celebrare questa tradizione amata da tutta la comunità.

Sabato 14 febbraio, a Cupello, torna per la settima edizione il Carnevale Cupellese, organizzato dal circolo comunale Centro Anziani di Cupello, in collaborazione con l’amministrazione comunale, le associazioni e scuole del territorio e i liberi cittadini.La partenza è prevista alle ore 14.30, da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Carnevale Cupellese Sfilata in maschera e divertimento con il Carnevale atessano La sfilata in maschera di Atessa, prevista per sabato 21 febbraio, propone un'opportunità di divertimento e tradizione. Torna il Carnevale di Torre Santa Susanna: una sfilata di carri e mascherine anche a Mesagne #Torre-Santa-Susanna- Mesagne || Questa domenica, Torre Santa Susanna e Mesagne si riempiranno di allegria con il ritorno del Carnevale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Travestimenti di Carnevale per Bambini: Divertimento Assicurato! #shorts TORNA IL CARNEVALE A BAGNARA DI ROMAGNA Vi aspettiamo tutti, grandi e piccini, domenica 8 febbraio alla festa di carnevale per le strade di Bagnara di Romagna! facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.