L’arrivo del nuovo direttore sportivo Stefano Mazzanti è coinciso con un bel ritorno alla vittoria della Massese. Si può dire, se non altro, che ha portato fortuna? "Io non ho fatto nulla. Ho cercato soltanto di entrare nella testa dei giocatori più rappresentativi parlando coi vari Lucaccini, Caponi e Buffa ma sono stati i calciatori e lo staff tecnico a fare tutto il lavoro ed a meritarsi i complimenti. Dal portiere all’ultimo giocatore che è entrato hanno fatto tutti benissimo. Peccato per l’uscita di Lucchesi, autore di una prova superlativa. Ha sentito indurirsi il polpaccio ma per fortuna non è niente di grave ed ha potuto rispondere anche alla chiamata della rappresentativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Prossimo obiettivo è vincere al ’Vitali‘. Mazzanti: "Non sarà facile ma ci proveremo"