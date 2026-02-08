Massacra di botte il figlio di poco più di un mese condannato il ' papà orco'

Questa mattina il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Luigi Vino a un anno e un mese di reclusione. L’uomo, di 38 anni, di Falciano del Massico, era stato accusato di aver picchiato il suo bambino di poco più di un mese. La sentenza arriva dopo un processo che ha visto la corte ascoltare le testimonianze e valutare le prove.

Un uomo di Ragusa è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver massacrato di botte il suo bambino di cinque anni.

Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio.

Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe: papà di Ragusa condannato a 4 anniIl bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone ... fanpage.it

Si introduce a notte fonda nella casa della ex e con la figlioletta presente la massacra di botte e minaccia con un coltello: arrestato a Lanzo dopo una settimanaMentre l’opinione pubblica piange l’ennesima vittima a Nizza Monferrato (una 17enne uccisa e trovata in un canale), un altro dramma della violenza di genere si è consumato nel territorio del Ciriacese ... ilrisveglio-online.it

