Botte al figlio di 5 anni fratture a braccia e gamba | il padre condannato a 4 anni di reclusione a Ragusa

Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio. Il bambino ha riportato fratture multiple a braccia e gamba, oltre a tumefazioni sul volto. La vicenda si è svolta a Ragusa, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia della madre. Il bambino è stato subito portato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato le gravi ferite. Ora il padre dovrà scontare la sua pena, mentre il piccolo si trova sotto cure e sorveglianza.

Lesioni gravi e aggravate al figlio di 5 anni: radio e ulna del braccio sinistro, ulna del braccio destro e tibia e perone della gamba sinistra fratturate oltre a diverse tumefazioni anche sul volto. Un padre di 39 anni di Scicli è stato giudicato colpevole in primo grado di giudizio. L’uomo, difeso dall’avvocato Rinaldo Occhipinti, è stato giudicato con rito abbreviato, e condannato dal gip presso il Tribunale di Ragusa a 4 anni di reclusione. La pubblica accusa aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi. I fatti si verificarono a Scicli, nel Ragusano. Fu la mamma del piccolo a chiamare il 118, il 4 febbraio del 2025; una volta che il piccolo giunse al pronto soccorso dell’Ospedale di Modica, il personale sanitario allertò le forze dell’ordine insospettito dalla spiegazione della madre che avrebbe detto che il piccolo era caduto dal letto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

