Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe | papà di Ragusa condannato a 4 anni

Un uomo di Ragusa è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver massacrato di botte il suo bambino di cinque anni. Il piccolo è finito al pronto soccorso con diverse fratture e tumefazioni sul volto. Le accuse riguardano violenze che hanno gravemente danneggiato il bambino, che ora si trova sotto cura medica. La sentenza mette fine a un caso che ha sconvolto la comunità locale.

Il bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone della gamba sinistra, oltre a diverse tumefazioni sul volto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un uomo di 39 anni di Scicli è stato condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato il suo bambino di cinque anni, rompendogli braccia e gambe.

Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio.

Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe: papà di Ragusa condannato a 4 anniIl bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all'ulna del braccio sinistro, all'ulna del braccio destro e a tibia e perone

