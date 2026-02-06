Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe | papà di Ragusa condannato a 4 anni
Un uomo di Ragusa è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver massacrato di botte il suo bambino di cinque anni. Il piccolo è finito al pronto soccorso con diverse fratture e tumefazioni sul volto. Le accuse riguardano violenze che hanno gravemente danneggiato il bambino, che ora si trova sotto cura medica. La sentenza mette fine a un caso che ha sconvolto la comunità locale.
Il bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone della gamba sinistra, oltre a diverse tumefazioni sul volto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Ragusa Pedofilia
Picchiò il figlio rompendogli braccia e gambe: padre condannato a 4 anni
Un uomo di 39 anni di Scicli è stato condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato il suo bambino di cinque anni, rompendogli braccia e gambe.
Botte al figlio di 5 anni, fratture a braccia e gamba: il padre condannato a 4 anni di reclusione a Ragusa
Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio.
Ultime notizie su Ragusa Pedofilia
Argomenti discussi: Un ultimo incontro per chiarire e lui la massacra di botte: 38enne arrestato; Aggressione in Psichiatria: paziente massacra di botte un altro ospite del reparto; Torre del Greco, le propone ultimo incontro e la massacra di botte poi va in ospedale con la vittima; 'Un ultimo incontro per chiarire' e lui la massacra di botte: 38enne arrestato.
Massacra di botte il figlio di 5 anni rompendogli braccia e gambe: papà di Ragusa condannato a 4 anniIl bimbo era stato portato al pronto soccorso con fratture al radio e all’ulna del braccio sinistro, all’ulna del braccio destro e a tibia e perone ... fanpage.it
Orrore a Bacoli: cane legato e massacrato di botte in via FusaroA Bacoli, in via Fusaro, un cane è stato trovato legato e gravemente maltrattato, ridotto in condizioni critiche. cronachedellacampania.it
+++ Prima il furto, poi le botte al cassiere: arrestato 21enne a Catania +++ https://qds.it/prima-ruba-la-birra-dal-frigo-poi-massacra-di-botte-il-cassiere-arrestato-21enne-a-catania/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.