La truccatrice Mary Greenwell, nota per aver scelto il look di Lady Diana, ha ricevuto un riconoscimento importante. La principessa Anna le ha consegnato il titolo di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico. Greenwell lavora nel mondo dello spettacolo e dei royals dagli anni Settanta, e oggi gode di grande rispetto per il suo talento.

Un riconoscimento prezioso, grado base, il quinto dell'Ordine, dovuto all'impegno e all'impatto che Greenwell ha avuto nel suo settore, consegnatole nientemeno che dalla principessa Anna, durante una solenne cerimonia a St. James Palace, di cui la make-up artist non ha mancato di spendere parole d'apprezzamento. «È stato un grande onore stare davanti a lei - si legge sul suo profilo Instagram -. È stata incredibilmente gentile e abbiamo fatto una bella chiacchierata sul trucco e la bellezza. Le ho detto quanto è bella, e il suo sorriso mi ha incantato completamente». Non poteva essere altrimenti, del resto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mary Greenwell, la truccatrice di star e reali (che convinse Lady Diana ad abbandonare l'eyeliner blu), nominata Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico

Approfondimenti su Mary Greenwell

L'ex bodyguard di Lady Diana ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita e sugli eventi che hanno portato alla tragica morte della principessa.

Il 13 dicembre, in occasione della Festa della Repubblica di Malta, Emanuele Grimaldi, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, è stato insignito del titolo di membro onorario dell’Ordine Nazionale al Merito di Malta, riconoscimento che sottolinea il suo contributo e il legame con l’isola.