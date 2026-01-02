Saltò giù da un balcone Le rivelazioni dell’ex bodyguard di Lady Diana

L'ex bodyguard di Lady Diana ha rivelato dettagli inediti sulla sua vita e sugli eventi che hanno portato alla tragica morte della principessa. Le sue testimonianze offrono uno sguardo approfondito su momenti chiave e sulle circostanze che hanno caratterizzato quella notte. Questa narrazione contribuisce a chiarire aspetti ancora poco conosciuti e a comprendere meglio le vicende che hanno segnato la fine di una figura così importante.

La morte di Lady Diana è stata una "tempesta perfetta", ovvero la concomitanza, più o meno casuale, di diversi fattori che, combinati insieme, hanno portato al peggior risultato possibile, allo scenario più terribile. Per anni i tabloid, gli esperti, gli storici hanno analizzato queste circostanze, discusso sulle modalità e il tempismo con cui si sono verificate. In particolare sono stati versati i classici fiumi d'inchiostro sul fatto che la principessa non avesse allacciato le cinture di sicurezza, che probabilmente avrebbero potuto salvarle la vita. Ora Ken Wharfe, ex guardia del corpo di Lady D, torna a parlare di quella notte che cambiò la storia della royal family, rivelando i retroscena del suo rapporto con Diana, ma anche il carattere ribelle e insofferente di una giovane donna alla ricerca di se stessa.

