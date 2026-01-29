LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | attesa per il debutto dell’Aston Martin di Newey Hamilton e Antonelli in pista

Questa mattina a Barcellona i team della Formula 1 sono tornati in pista per il quarto giorno di test. L’Aston Martin di Newey si prepara al debutto, mentre Hamilton e Antonelli si sono già messi in mostra con alcune sessioni. La pausa di Alpine durerà fino a domani, quando riprenderanno a testare sul circuito catalano. La giornata è iniziata con un’aria di attesa, mentre tutti gli occhi sono puntati sulla nuova vettura inglese.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Giornata di pausa per Alpine, che tornerà in azione domani nel day-5 dello shakedown catalano. No running today, but here are some of our favourite pics of this Shakedown so far. pic.twitter.comewWFctcsJe — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 29, 2026 11.41 In questa fase c’è soltanto la Racing Bulls di Lawson in pista a Barcellona. 11.36 Stando a quanto riportato da Giuliano Duchessa di AutoRacer, la nuova AMR26 girerà al Montmelò in total black come prevede il regolamento non avendo presentato in precedenza la livrea ufficiale. 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: attesa per il debutto dell’Aston Martin di Newey. Hamilton e Antonelli in pista Approfondimenti su Test Barcellona LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: in attesa di Ferrari e Aston Martin, iniziano Antonelli e Verstappen Questa mattina a Barcellona i team di Formula 1 sono scesi in pista per il primo giorno di test. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton in pista come Antonelli. Corsa contro il tempo per Verstappen… La giornata di test a Barcellona si anima con Hamilton che si mette in pista come Antonelli. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Test Barcellona Argomenti discussi: Si pianta Lindblad, bandiera rossa: Day-3 LIVE; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming; F1, accesi i motori: primi test a porte chiuse al Montmeló (senza Ferrari), Hadjar il più veloce; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: torna in pista la Ferrari con Hamilton e Leclerc, Aston Martin debuttaLa diretta del quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: in pista c'è anche la Ferrari con Hamilton e Leclerc che si alternano al volante ... fanpage.it LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Mercedes e Ferrari accumulano chilometriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 In questa fase c'è soltanto la Racing Bulls di Lawson in pista a Barcellona. 11.36 Stando a quanto ... oasport.it Affidabilità ballerina, ma segnali incoraggianti Terzo giorno di test complicato per la a Barcellona: due stop tecnici (uno lieve al mattino, uno più serio nel pomeriggio) hanno limitato il lavoro in pista a 42 giri. Eppure, dentro al box il mood è tutt’altro che ne facebook Test a Barcellona, Antonelli il più veloce nella terza giornata. Tanti giri per le Mercedes, esordio per la nuova McLaren con Norris #ANSAmotori #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.