Marrone e Gatto dell' Akragas chiudono la partita con il Vigor Gela dopo appena 18 minuti

Mirko Marrone e Natale Gatto dell'Akragas segnano in rapida successione e chiudono la partita contro il Vigor Gela dopo appena 18 minuti. La squadra di Agrigento entra in campo con determinazione e mette subito sotto pressione gli avversari. Già entro i primi 10 minuti, Marrone e Gatto trovano il gol, dimostrando ordine e incisività. La partita si conclude presto, lasciando poche speranze ai padroni di casa di recuperare.

Mirko Marrone e Natale Gatto. L'Akragas, in meno di 10 minuti dal fischio iniziale, è riuscita a mostrare tattica e muscoli allo stadio Vincenzo Presti di Gela. Così s'è chiuso non soltanto il primo tempo, ma l'intera partita. L'INTERVISTA. Akragas, il presidente La Porta pronto per il grande.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Marrone Gatto Akragas, si va a Gela per affrontare il Vigor: Casucci pronto all’esordio in campionato Domenica 8 febbraio, allo stadio Vincenzo Presti di Gela si gioca una sfida importante tra Vigor Gela e Akragas. Qal At-Akragas: Gambino e Lopez determinanti, i biancazzurri con carattere chiudono il match per 5 a 2 Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Marrone Gatto Argomenti discussi: Unghie febbraio: foto e idee per l’ispirazione manicure e nail art del mese; L' affetto è rimasto ma Emma Marrone non tornerebbe mai con Stefano De Martino La cantante ha sofferto molto ecco cosa ha detto. Domenica allo stadio Vincenzo Presti di Gela si recupera la sfida di campionato tra Vigor Gela e Akragas SLP, gara in programma l’8 febbraio 2026. A presentare il match è Cristian Casucci, ultimo arrivato in casa biancazzurra, che mercoledì ha fatto il suo es facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.