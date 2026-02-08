Marrone e Gatto dell' Akragas chiudono la partita con il Vigor Gela dopo appena 18 minuti

Mirko Marrone e Natale Gatto dell'Akragas segnano in rapida successione e chiudono la partita contro il Vigor Gela dopo appena 18 minuti. La squadra di Agrigento entra in campo con determinazione e mette subito sotto pressione gli avversari. Già entro i primi 10 minuti, Marrone e Gatto trovano il gol, dimostrando ordine e incisività. La partita si conclude presto, lasciando poche speranze ai padroni di casa di recuperare.

Mirko Marrone e Natale Gatto. L'Akragas, in meno di 10 minuti dal fischio iniziale, è riuscita a mostrare tattica e muscoli allo stadio Vincenzo Presti di Gela. Così s'è chiuso non soltanto il primo tempo, ma l'intera partita. L'INTERVISTA. Akragas, il presidente La Porta pronto per il grande.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

