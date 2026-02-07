Akragas si va a Gela per affrontare il Vigor | Casucci pronto all’esordio in campionato

Domenica 8 febbraio, allo stadio Vincenzo Presti di Gela si gioca una sfida importante tra Vigor Gela e Akragas. Casucci, l’ultimo arrivato, si prepara all’esordio in campionato: mercoledì ha già debuttato in Coppa Italia con la maglia numero 10 e ora punta a confermare il suo ruolo anche in questa partita.

Domenica 8 febbraio allo stadio Vincenzo Presti di Gela si gioca Vigor Gela-Akragas Slp. A presentare la sfida è Christian Casucci, ultimo arrivato in casa biancazzurra, che mercoledì ha fatto il suo debutto in Coppa Italia partendo dall'undici iniziale e indossando la maglia numero 10.

