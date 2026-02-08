Maripan gela la Fiorentina il Toro pareggia 2-2 in extremis

Finisce 2-2 il match tra la Fiorentina e il Torino, con entrambe le squadre che lasciano il campo con l’amaro in bocca. La Fiorentina aveva preso il comando grazie a Casadei, ma il Torino ha reagito e con Solomon e Kean si è portato avanti. Poi, nel recupero, Maripan ha trovato il gol che ha fermato la rimonta e ha regalato un punto ai granata. La Fiorentina si mangia le mani, perché avrebbe potuto vincere, ma alla fine si accontenta di un pareggio che lascia un po’ di rammar

FIRENZE (ITALPRESS) – Fiorentina e Torino si dividono la posta in palio pareggiando 2-2 ma entrambe alla fine si rammaricano per l'occasione persa di portare a casa i tre punti, anche se sono soprattutto i padroni di casa a mangiarsi le mani, visto che subiscono la rete di Maripan in pieno recupero dopo aver ribaltato con Solomon e Kean l'iniziale gol di Casadei. La partita è divertente ma ricca di errori, gli ospiti, seppur privi di Prati e Vlasi squalificati, dimostrano fin dai primi minuti di non essere venuti a Firenze in gita e collezionano due palle gol con Kulenovic e Lazaro, che sfiora la traversa.

