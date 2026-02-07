DIRETTA Fiorentina-Torino 2-2 Maripan la pareggia al 93'

Al Franchi finisce 2-2, con Maripan che segna il gol del pareggio al 93’. La partita sembra ormai chiusa quando la Fiorentina aveva ribaltato il risultato nella ripresa, ma il Torino non molla e trova il gol all’ultimo secondo. I viola sprecano una chance importante per allontanarsi dalla zona pericolosa e devono accontentarsi di un pareggio che lascia l’amaro in bocca.

E' un finale già visto in stagione quello al Franchi tra Fiorentina a Torino: i viola, dopo essere riuscita a ribaltarla nella ripresa, si fanno riacciuffare nel finale dai granata e perdono una grandissima occasione per mettere la testa fuori dalla zona.

