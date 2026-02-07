Fiorentina beffata al Franchi il Torino pareggia al 93′ | Maripan cancella la rimonta Viola

La Fiorentina rovina la sua partita al Franchi, lasciando sfuggire la vittoria nel finale. Dopo aver preso il via bene e aver rimontato il risultato, i viola erano vicini a tre punti, ma al 93’ il Torino ha trovato il pareggio con Maripan di testa, rovinando i piani di Firenze. Prima il Torino era avanti con Casadei, poi Solomon e Kean avevano firmato il sorpasso, ma l’ultimo assalto viola si è concluso con un pareggio amaro.

