Fiorentina beffata al Franchi il Torino pareggia al 93′ | Maripan cancella la rimonta Viola
La Fiorentina rovina la sua partita al Franchi, lasciando sfuggire la vittoria nel finale. Dopo aver preso il via bene e aver rimontato il risultato, i viola erano vicini a tre punti, ma al 93’ il Torino ha trovato il pareggio con Maripan di testa, rovinando i piani di Firenze. Prima il Torino era avanti con Casadei, poi Solomon e Kean avevano firmato il sorpasso, ma l’ultimo assalto viola si è concluso con un pareggio amaro.
La Fiorentina spreca la rimonta: avanti il Torino con Casadei, poi Solomon e Kean ribaltano ma al 93' arriva il 2-2 di Maripan di testa nell’assedio finale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fiorentina Torino 2-2: l’incornata di Maripan beffa Vanoli allo scadere! Gol e (tanti) errori al Franchi
Una partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2.
