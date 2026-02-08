Il senso unico a Marina continua a sollevare polemiche tra residenti, imprenditori e visitatori. Nonostante le proteste, le autorità hanno deciso di mantenere la strada a senso unico. Tuttavia, alcuni chiedono di apportare dei correttivi per ridurre i disagi, soprattutto per chi lavora o soggiorna nell’area. La questione resta calda, con opinioni divise e nuove discussioni in vista.

"Ribadiamo che il senso unico complica la vita a imprenditori e avventori di Marina, ma, posto che sarà mantenuto, chiediamo almeno dei correttivi". Sono queste le parole di Marino Moroni, presidente della Pro Loco, all’indomani dell’assemblea tra imprenditori e Amministrazione, in cui il sindaco ha annunciato che la corsia preferenziale su viale delle Nazioni sarà confermata anche per l’estate 2026. "In primis, chiediamo che i residenti del viale, com’è anche in centro storico, possano avere il pass per circolare nella preferenziale e così anche tre targhe per ogni stabilimento balneare e per le attività della via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Senso unico, ancora polemiche: "Pass per residenti, attività e per chi soggiorna negli hotel"

Approfondimenti su Marina Senso Unico

Dopo la rimozione del senso unico in una traversa di via Pitrè, i residenti esprimono sollievo: ora non si sentiranno più come sequestrati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Marina Senso Unico

Argomenti discussi: Senso unico, ancora polemiche: Pass per residenti, attività e per chi soggiorna negli hotel; Sabalenka ancora in finale agli Australian Open, ma fa discutere la penalità per quel gemito di troppo...

Senso unico, ancora polemiche: Pass per residenti, attività e per chi soggiorna negli hotelLe richieste del presidente della Pro Loco Moroni e l’imprenditore Casadio dopo l’assemblea con il sindaco Occore portare più eventi in paese e valorizzare le realtà che già lavorano sul territorio. ilrestodelcarlino.it

Sp2, ancora polemiche sul senso alternato. In attesa dei paramassiContinuano le proteste per il protrarsi del senso unico alternato e della presenza del semaforo sulla Sp2, dove da marzo la Provincia sta eseguendo dei lavori di messa in sicurezza del versante a ... lanazione.it

Al comunale di Santa Maria La Carità è partita a senso unico. Il Santa Maria si impone nel primo tempo e porta a casa i tre punti. Equilibrati e senza occasioni i primi venti minuti di gara. Al 23’ il vantaggio Santa Maria: Verdezza crossa per Mosca che insacca. facebook

Sulla #SR429 Di Val d'Elsa, istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, con localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per restringimento della carreggiata dal km 24+200 al km 28+400, nel comune di Castelfiorentino, f x.com