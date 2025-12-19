Rimosso il senso unico in una traversa di via Pitrè i residenti | Così non più sequestrati
Dopo la rimozione del senso unico in una traversa di via Pitrè, i residenti esprimono sollievo: ora non si sentiranno più come sequestrati. La modifica nella regolamentazione del traffico in via Generale Francesco Salemi rappresenta un passo importante per migliorare la vivibilità e la mobilità nel quartiere, offrendo maggiore libertà di movimento e snellendo il passaggio in questa zona.
Cambia la regolamentazione del traffico in un tratto di via Generale Francesco Salemi, una traversa di via Pitrè. Lo stabilisce un'ordinanza del Comune dello scorso 11 dicembre. A proporre la modifica, poi accolta, sono stati alcuni residenti costretti a fare un lungo giro per via di un senso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
