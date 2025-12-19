La direzione regionale del Pd sul futuro dell' Abruzzo | Al lavoro per il rilancio dopo il fallimento del centrodestra

La direzione regionale del Pd si concentra sul futuro dell'Abruzzo, impegnata a tracciare una strategia di rinascita dopo i risultati negativi del governo di centrodestra. Con determinazione e progettualità, il partito punta a riaccendere speranza e fiducia nella regione, promuovendo un percorso di crescita sostenibile e di rinnovamento per il territorio e i suoi cittadini.

Il Pd regionale è al lavoro per programmare il rilancio dell'Abruzzo dopo il pessimo e fallimentare governo di centrodestra. A dirlo il segretario regionale Daniele Marinelli e il capogruppo del Pd in Regione Silvio Paolucci dopo l'incontro che si è tenuto il 18 dicembre nella sala Enrico.

