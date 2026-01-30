Dalla Bei 60 milioni alla Regione Marche per una struttura produttiva più tecnologica e green

La Regione Marche riceve 60 milioni dalla Bei per rilanciare il suo comparto produttivo. L’obiettivo è rendere le imprese più moderne e sostenibili, puntando su tecnologie innovative e fonti di energia pulita. La strategia prevede di migliorare gli stabilimenti, abbattere i consumi energetici e aumentare la produzione da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, si vuole rafforzare il turismo locale, puntando su un’offerta più qualificata e rispettosa dell’ambiente.

Presentanto il bando. Una quota pari al 20% delle risorse è riservata al settore turistico. Individuato come intermediario il Gruppo Iccrea Banca Sono questi gli obiettivi del nuovo bando della Regione Marche per il finanziamento delle imprese a valere sulla linea di credito “Eu Blending” della Banca europea per gli investimenti, pubblicato in questi giorni sul sito istituzionale della Regione. Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 marzo 2026. L’iniziativa è stata presentata ieri, giovedì 29 gennaio 2026, a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Credito Giacomo Bugaro.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La Banca europea per gli investimenti ha messo sul piatto oltre 60 milioni di euro per le imprese nelle Marche.

