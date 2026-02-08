Maratonina de’ 6 Ponti foto e classifica della corsa di Agliana

La maratonina de’ 6 Ponti si è corsa questa mattina ad Agliana, con tanta partecipazione. La gara, arrivata alla sua 20ª edizione, si è svolta sulla pista dello stadio Bellucci. Centinaia di podisti si sono dati battaglia sui sei ponti della città, attirando anche molti spettatori lungo il percorso. La classifica e le foto della gara sono già circolate, testimonianza di un evento che ormai è diventato un punto fisso nel calendario sportivo toscano.

Agliana (Pistoia), 8 febbraio 2026 – È scattata dalla pista di atletica dello stadio Bellucci di Agliana la 20ª edizione della Maratonina de’ 6 Ponti, appuntamento ormai storico del panorama podistico toscano, che anche quest’anno ha saputo richiamare un’autentica marea di appassionati. Alle ore 9 in punto, da via Giovannella, oltre 500 podisti hanno preso il via per affrontare il rinnovato tracciato: 21,097 km per la prova competitiva, affiancata dalle passeggiate non competitive sui percorsi di 12 e 5 chilometri, con partenza e arrivo nella suggestiva cornice dello stadio comunale. La manifestazione, sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia e con il patrocinio del Comune di Agliana, si è svolta in un clima di grande entusiasmo, impreziosita dalla presenza dei Pace Maker della ETS Regalami un Sorriso, che hanno accompagnato gli atleti lungo il percorso e curato anche il servizio fotografico, testimoniando ancora una volta come sport e solidarietà possano camminare fianco a fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

