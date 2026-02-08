Mantova in festa | Bondeno Riva e Villa Saviola celebrano il carnevale tra tradizione e nuove edizioni

Mantova e le sue frazioni si riempiono di allegria per il carnevale. Bondeno, Riva e Villa Saviola hanno preso d’assalto le strade, tra maschere colorate e carri allegorici. Le comunità si sono messe in moto per una giornata di festa, tra tradizione e novità. I bambini si sono divertiti tra coriandoli e sfilate, mentre gli adulti hanno rivissuto momenti di festa che si ripetono nel tempo. Un pomeriggio di pura allegria che ha coinvolto tutti, grandi e piccini, in un tripudio di

Una domenica di febbraio all'insegna della tradizione e del divertimento ha colorato le comunità di Bondeno di Gonzaga, Riva di Suzzara e Villa Saviola di Motteggiana, trasformandole in un tripudio di maschere, coriandoli e allegria. Il carnevale, festa millenaria di origini antiche, ha vissuto un fine settimana particolarmente vivace in queste tre località mantovane, con eventi che hanno coinvolto bambini, famiglie e un vasto pubblico, celebrando la creatività, la condivisione e lo spirito di comunità. A Bondeno, la festa ha compiuto un significativo traguardo, raggiungendo la sua 67esima edizione, confermando un legame fortissimo con la tradizione locale e una capacità di rinnovarsi nel tempo.

