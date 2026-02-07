atp montpellier 2026 felix auger aliassime e adrian mannarino in finale sul veloce indoor francese

Questa mattina Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino si sono affrontati in finale al torneo di Montpellier. Auger-Aliassime ha messo fine alla corsa del francese Droguet, qualificato da poco, vincendo con autorità sul veloce indoor francese. La partita si è conclusa con un risultato che apre nuovi scenari per il circuito.

Felix Auger-Aliassime ha posto fine alla sorprendente cavalcata del qualificato francese Titouan Droguet sabato all’ Open Occitanie di Montpellier, chiudendo con autorità. Prima testa di serie e campione in carica, ha alzato il livello nel set decisivo per tornare in finale nell’ ATP 250 grazie a una vittoria per 6-4, 6-7(5), 6-1. Sette degli otto titoli vinti in carriera da Auger-Aliassime sono arrivati indoor, e le sue 87 vittorie al coperto sono il dato più alto del decennio nel circuito ATP. Il canadese raggiunge così la sua 21ª finale a livello di tour e la 13ª indoor. Droguet, che disputava la sua prima semifinale a livello di circuito maggiore e il primo match contro un top-10, ha costretto il canadese al terzo set, piazzando una magnifica palla liftata in pallonetto sul 5-5 del tie-break del secondo set, seguita da uno dei suoi 14 ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si sono conclusi i quarti di finale all’ATP di Montpellier.

Si sono conclusi gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier 2026.

