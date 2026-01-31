cucina mobile attivata a niscemi per supporto alle popolazioni colpite

A Niscemi è stata attivata una cucina da campo della Protezione civile. L’obiettivo è aiutare le popolazioni colpite da un’emergenza in corso. La cucina mobile ha iniziato a funzionare ieri, 30 gennaio, e si trova nel centro della città, pronta a fornire pasti caldi e supporto alle persone più bisognose. I volontari si stanno già muovendo per distribuire cibo e assistenza.

A Niscemi, nel cuore della Sicilia, è entrata in funzione ieri, 30 gennaio 2026, una cucina da campo della Protezione civile. L’installazione è avvenuta in risposta a un’emergenza che ha colpito il territorio, causando disagi significativi alla popolazione locale. L’unità mobile è stata posizionata in un’area strategica del paese, vicino ai punti di raccolta dei soccorsi, per garantire un’assistenza immediata e strutturata. Il servizio è già attivo e ha iniziato a distribuire pasti caldi, con un’offerta giornaliera stimata intorno ai 300 piatti. L’obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali di tre gruppi distinti: i soccorritori impegnati nelle operazioni di emergenza, i volontari che si sono mobilitati per supportare le famiglie colpite, e soprattutto i residenti del centro abitato, molti dei quali hanno perso l’accesso a servizi essenziali a causa dei danni subiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il maltempo ha causato significativi disagi nelle regioni della Sicilia, Sardegna e Calabria, con mareggiate, piogge e temporali intensi.

