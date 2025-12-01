Malore improvviso giovane papà muore davanti a moglie e figlio a Macerata Choc per Alessandro Fratini anche a Pollenza
MACERATA Giovane papà muore per un malore improvviso. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio nel capoluogo, Alessandro Fratini, informatico di 43 anni, era in casa con la moglie. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
