Maignan Juve il retroscena di Romano | A che punto erano arrivate le parti prima del rinnovo

Romano rivela che prima del rinnovo con la Juventus, le parti avevano già discusso a lungo e si stavano avvicinando a un accordo. La trattativa sembrava in dirittura d’arrivo, ma ci sono ancora alcuni dettagli da definire. La società e il portiere francese hanno lavorato senza sosta per arrivare alla firma, e ora si attende solo l’annuncio ufficiale.

. Le parole del giornalista esperto di mercato. Attraverso il proprio canale YouTube, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha gettato nuova luce sul futuro di Mike Maignan, portiere che ha recentemente giurato fedeltà al Milan con un rinnovo a lungo termine. Nonostante la firma, Romano ha svelato un retroscena che ha visto coinvolta la Juventus, rimasta a lungo spettatrice interessata dell’evolversi della situazione contrattuale del francese. Secondo il giornalista, il club bianconero avrebbe effettivamente sondato il terreno, ma senza mai affondare il colpo in modo decisivo: « Con la Juve ci sono stati dei colloqui per buona conoscenza con i procuratori ma senza mai fare una proposta ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Milan si avvicina al rinnovo di contratto con Mike Maignan, portiere e capitano della squadra.

