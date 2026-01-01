Milan che colpo | vicino il rinnovo di Maignan! Le cifre e i retroscena della trattativa

Il Milan si avvicina al rinnovo di contratto con Mike Maignan, portiere e capitano della squadra. La trattativa, ancora in fase avanzata, potrebbe portare alla formalizzazione del prolungamento dell’accordo tra il club e il giocatore, nato nel 1995 e arrivato in rossonero dopo esperienze con Lille e PSG. Di seguito, i dettagli sulle cifre e i retroscena di questa operazione.

Mike Maignan, portiere e capitano rossonero, è davvero ad un passo dal rinnovo del suo contratto con il Milan: si va, dunque, verso il prolungamento del matrimonio tra il classe 1995 ex Lille e PSG e il club di Via Aldo Rossi.

