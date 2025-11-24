Milan i retroscena su Bartesaghi Maignan e il rinnovo | le ultime Polemiche sul rigore
Milan, i retroscena su Maignan e Bartesaghi. Polemiche sul rigore concesso all'Inter nel derby. Ravezzani e il problema del diavolo. Ecco le top news di Pianeta Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Joao Felix, attaccante portoghese del Milan, svela un retroscena di mercato con il tentativo dell'Inter di portarlo ad Appiano Gentile durante la finestra di gennaio - facebook.com Vai su Facebook
? Intervistato dai collegi de La Gazzetta dello Sport, #Suso è tornato a parlare di #Milan a due giorni dal derby, svelando un particolare retroscena di mercato sull’ #Inter dicendo anche la sua su #Allegri e #Leao, suo ex compagno Vai su X
Il Milan ha in casa un ‘nuovo Bartesaghi’: il piano del club - 0 il Milan ce l'ha già in casa e si chiama Lorenzo Torriani: potrebbe essere lui l'erede di Mike Maignan ... Segnala calciomercato.it
Perchè Maignan ha parato il rigore a Calhanoglu: spunta il VIDEO sul retroscena - Spunta un curioso retroscena sull'errore dal dischetto di Calhanoglu nel derby contro il Milan. Si legge su fantamaster.it
Milan, Maignan ancora decisivo dagli 11 metri: dopo Dybala para un rigore anche a Calhanoglu - Se il Milan ha vinto il derby deve ringraziare non solo Christian Pulisic per il gol vittoria, ma anche Mike Maignan che nel secondo tempo ha parato un rigore a Calhanoglu. milannews.it scrive