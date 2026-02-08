Mai dire Blackout | Project Vault all-in sulle terre rare

Gli Stati Uniti e la Cina si contendono il mercato delle terre rare, con Project Vault che punta a rafforzare la presenza americana in questo settore. Nel frattempo, Russia e Iran continuano ad aumentare le loro esportazioni di petrolio, mentre i prezzi del rame si stabilizzano dopo aver toccato record. La scena internazionale resta in movimento, tra tensioni energetiche e strategie per il controllo delle risorse.

Russia e Iran, eccesso di petrolio. Rame, tregua dopo i record. Project Vault, sulle terre rare gli USA come la Cina. GNL USA, la Germania cerca alternative. Boom elettrico della Cina. Petrolio, surplus e sanzioni. L'IEA: fate scorte di minerali critici. Dazi Ue sulle auto elettriche, un autogol. Frenesia e record metalli. Gnl nel 2026 tanta nuova offerta. In Groenlandia servono enormi investimenti. Riparte la nuova Via della Seta. In Giappone nucleare al riavvio. Litio, mercato in subbuglio. Svezia, frena il green. Data center, chi paga l'energia? Il ritorno dell'uranio. Petrolio giù, Permiano in difficoltà.

Project Vault, la cassaforte di terre rare di Trump in funzione anti-cinese
Gli Stati Uniti hanno avviato un progetto da 12 miliardi di dollari per creare una vera e propria cassaforte di terre rare. Una tregua non basta. Sulle terre rare Bruxelles guardi agli Usa

PROGETTO VAULT: UNA RISERVA STRATEGICA O UN SOGNO IRREALIZZABILE
Alla Casa Bianca si sta dando vita a un'iniziativa che potrebbe cambiare le sorti dell'industria automobilistica americana. Donald Trump ha lanciato il Project Vault, un piano

