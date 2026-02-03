Project Vault la cassaforte di terre rare di Trump in funzione anti-cinese

Gli Stati Uniti hanno avviato un progetto da 12 miliardi di dollari per creare una vera e propria cassaforte di terre rare. L’obiettivo è proteggere l’industria americana dalle tensioni con la Cina, che controlla gran parte di queste materie prime strategiche. Trump ha dato il via a questa iniziativa, che mira a ridurre la dipendenza di Washington da Pechino e a mantenere il controllo sulle risorse chiave per l’economia del paese. La prima fase del progetto è già in corso e coinvolge diverse aziende statunitensi.

Una cassaforte da 12 miliardi di dollari per blindare l'industria americana dalle scosse geopolitiche e ridurre la dipendenza della Cina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nascita di Project Vault, una riserva strategica di minerali critici destinata a garantire forniture stabili a settori chiave come automotive, tecnologia, difesa ed energia, sul modello della Strategic Petroleum Reserve creata negli anni Settanta dopo lo shock petrolifero. Il progetto prevede un finanziamento iniziale da 10 miliardi di dollari sotto forma di prestito quindicennale della Us Export-Import Bank (Ex-Im), affiancato da circa 1,67 miliardi di capitale privato.

