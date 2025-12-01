Una tregua non basta Sulle terre rare Bruxelles guardi agli Usa

Forse non basta una tregua con la Cina per dormire sonni tranquilli sulle terre rare. Stati Uniti e Dragone avranno anche congelato le tensioni commerciali per un anno e, a cascata, anche l’Europa. Ma questo non vuol dire essere al riparo. Non del tutto, almeno. Certo, a Bruxelles qualcuno spera che le promesse di Pechino di allentare le restrizioni alle esportazioni di terre rare e altri materiali strategici si traducano in un approvvigionamento più stabile. E sperare non costa nulla. Ma la verità è che c’è un rischio di un falso senso di sicurezza, che potrebbe indurre l’Europa all’autocompiacimento. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Una tregua non basta. Sulle terre rare Bruxelles guardi agli Usa

Argomenti simili trattati di recente

Il meteo non dà tregua e la tua auto sembra appena uscita da un rally? ? Ammettilo, a volte la schiuma attiva (Foam) non basta! La schiuma è fantastica per il mantenimento e per coccolare i protettivi , ma se non lavi l'auto da un po' e lo sporco si è ormai " - facebook.com Vai su Facebook

Una tregua non basta. Sulle terre rare Bruxelles guardi agli Usa - Stati Uniti e Dragone avranno anche congelato le tensioni commerciali per un anno e, a cascata, anche l’Europa. Si legge su formiche.net

Terre rare ma non per tutti. Il nuovo strappo cinese per pungere l’Occidente - Una trama destinata a creare più di un problema all’Occidente. Segnala formiche.net

Terre rare, così la Cina ha sbaragliato tutti. Perché la sfida delle risorse hi-tech è già vinta da Pechino - In pochi le conoscono per nome, ma oggi le terre rare rappresentano risorse vitali per la produzione di applicazio ... Riporta startupitalia.eu

Terre rare, raggiunto l'accordo tra Cina e Europa. Tregua di un anno dopo l'intesa Xi-Trump - Almeno quella, dal comparto auto alla difesa, passando per l’alta tecnologia dell’ottica e dell’elettronica, che ha bisogno delle terre rare per sopravvivere. Riporta ilmessaggero.it

Stretta della Cina sulle terre rare, tregua di un anno: perché interessa anche l’Europa - Se ne riparlerà fra 12 mesi, con l’intesa che verrà rinegoziata ogni anno, mentre la Cina studierà e ... Lo riporta quattroruote.it

Sulle terre rare, l'Europa spera in Trump - L’Unione europea spera di poter beneficiare dalla tregua commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, che Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero siglare nel loro incontro in Corea del sud. Riporta ilfoglio.it