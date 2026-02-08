Questa mattina, gli atleti italiani hanno fatto il giro d’onore con cinque medaglie conquistate in un solo giorno. È un risultato che non si vedeva da tempo, con un argento e quattro bronzi che portano il totale a un primato storico. Tra gli atleti, Goggia sale sul podio, ma si mostra visibilmente delusa. È un giorno di festa, ma anche di emozioni contrastanti per gli Azzurri.

Cinque riconoscimenti per gli Azzurri: un argento e quattro bronzi. Un primato storico. Goggia sul podio, ma con amarezza. Vittozzi è il volto del giorno: riesce a trovare l’armonia anche dentro la più infernale delle prove e porta la staffetta a vincere. Azzurro cielo, azzurro da record. La seconda giornata delle Olimpiadi è una grandinata di medaglie: cinque, quando il giornale chiude. Un argento e quattro bronzi, primato storico per i Giochi italiani del freddo (meglio di Lillehammer) che in 48 ore ne contano già otto. La processione da podio comincia con l’argento della Staffetta mista del Biathlon e si conclude con il bronzo del missile Dominik Fischnaller sullo slittino col turbo. 🔗 Leggi su Laverita.info

Mai così tante medaglie italiane in un giorno

L’Italia conquista sei medaglie in un solo giorno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

