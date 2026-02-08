MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026 | oltre 400 posti di lavoro disponibili

MagicLand apre le porte alle candidature per la stagione 2026. Il parco divertimenti più grande del Centro-Sud Italia cerca oltre 400 persone, tra assunzioni per l’alta e la bassa stagione. Le selezioni sono già in corso, e le posizioni vanno dai ruoli più semplici a quelli più specializzati. Chi vuole lavorare in un ambiente vivace e all’aperto può già inviare la candidatura. L’obiettivo è rafforzare il team prima dell’arrivo della nuova stagione.

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, annunciando oltre 400 opportunità di lavoro tra alta e bassa stagione. Si tratta di uno dei più importanti piani di assunzione del territorio, a supporto delle attività di MagicLand e del parco acquatico MagicSplash. Un'occasione concreta per chi è alla ricerca di un lavoro stagionale, per studenti, giovani alla prima esperienza e professionisti del settore dell'intrattenimento e dell'ospitalità. Lavorare a MagicLand: tutte le posizioni aperte. Le selezioni 2026 riguardano numerose aree operative del parco.

