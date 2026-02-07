Un uomo di 46 anni, scomparso da più di due settimane, è stato trovato morto questa mattina in montagna, a Giampereto, vicino a Sarnano. Tre escursionisti hanno scoperto il corpo durante una passeggiata in zona. La vittima, un muratore di origini rumene residente a San Severino, era scomparsa dalla sua casa il 23 gennaio scorso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso.

Sarnano, 7 febbraio 2026 – È stato ritrovato questa mattina in montagna, in località Giampereto a Sarnano, un muratore 46enne di origine rumena residente a San Severino, scomparso da casa dallo scorso 23 gennaio. Tre giovani intorno alle 9.30, sul sentiero dei Tre Santi, tra Sarnano e Pintura di Bolognola, a circa 1200 metri di altezza, vicino alla cascata, hanno rinvenuto il corpo mentre facevano un’escursione, e hanno dato subito l’allarme. Sul posto, per il recupero, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) della sede centrale di Macerata e i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scomparso da giorni: trovato morto in montagna da tre escursionisti

