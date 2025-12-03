Giovani protagonisti del loro futuro A Rimini nasce il progetto Jump’in

Mettere in connessione giovani, scuole, imprese e professionisti, trasformandoli da semplici destinatari a veri protagonisti. È questo l’obiettivo di Jump’in, il nuovo progetto presentato ieri da Fattor Comune, la società no profit che da anni lavora accanto alle nuove generazioni. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama nazionale, nata in Romagna, che nei prossimi mesi coinvolgerà oltre 1000 studenti di scuole superiori e università, attraverso esperienze concrete e una piattaforma di dialogo sempre aperta. Qui gli studenti potranno incontrare le aziende del territori e i professionisti per entrare nel mondo del lavoro e soprattutto allenare le loro soft skills (abilità personali per il mondo del lavoro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani protagonisti del loro futuro. A Rimini nasce il progetto Jump’in

