Umbria un milione di euro per riqualificare viabilità e spazi per le Cascate delle Marmore | il progetto

È stato stanziato un milione di euro per interventi di riqualificazione della viabilità e degli spazi presso le Cascate delle Marmore, nel ternano. Il progetto mira a migliorare l'accessibilità e a valorizzare questa celebre attrazione turistica, contribuendo a preservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria. L’iniziativa si inserisce nella strategia di sviluppo sostenibile e di potenziamento delle infrastrutture locali.

Un fondo da un milione di euro per migliorare la viabilità e creare nuovi spazi funzionali a una delle bellezze umbre più apprezzate dai turisti: ovvero la Cascata delle Marmore, nel ternano. Risorse che permetteranno di intercettare nuovi flussi turistici che, si spera, possano poi conoscere e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Umbria, un milione di euro per riqualificare viabilità e spazi per le Cascate delle Marmore: il progetto Leggi anche: Un progetto da oltre un milione di euro per riqualificare la biblioteca di Cinecittà Leggi anche: Strade disastrate nella località di mare: un progetto da 750mila euro per riqualificare la zona Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Basilica di Santa Maria degli Angeli, in arrivo nuovi fondi dal Mit per riqualificare il piazzale; Il Mit riqualifica la piazza della basilica di Santa Maria degli Angeli: lavori per 2,6 milioni di euro; Quasi tre milioni per gli ascensori. Porta Nuova, le scelte nel bilancio; Regione - L'assessore Ciacciarelli: 3,3 milioni di euro per importanti interventi di riqualificazione della portualità del Lazio.. Oltre 1 milione di euro per riqualificare il Seppilli di Perugia, il centro salute di Ponte San Giovanni e il centro multiservizi di Todi - Gli interventi rientrano nell’accordo di programma integrativo degli investimenti sanitari ex articolo 20 sottoscritto nel 2016 tra la Regione Umbria e i ... quotidianosanita.it Disabilità grave, stanziati due milioni di euro - "Con due milioni di euro stanziati, abbiamo prorogato al 31 marzo 2026 il termine per presentare domanda ... msn.com

Arriva un milione di euro per l'area della cascata delle Marmore - Per l'area della cascata delle Marmore arriva un milione di euro finalizzato ad avviare la progettazione di un intervento "essenziale" per il futuro potenziamento a fini turistici e di sviluppo econom ... msn.com

Chiuso il cantiere da un milione di euro per il #consolidamento di #deruta #umbria - facebook.com facebook

Poliziotti #Stradale di Albano Laziale (Rm), Squadra giudiziaria #Compartimento Umbria/Lazio e #Sezione di Roma hanno arrestato nove persone per riciclaggio di veicoli e denaro con un giro di affari di oltre un milione di euro. poliziadistato.it/articolo/15306 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.