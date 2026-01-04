Umbria un milione di euro per riqualificare viabilità e spazi per le Cascate delle Marmore | il progetto

È stato stanziato un milione di euro per interventi di riqualificazione della viabilità e degli spazi presso le Cascate delle Marmore, nel ternano. Il progetto mira a migliorare l'accessibilità e a valorizzare questa celebre attrazione turistica, contribuendo a preservare e promuovere il patrimonio naturale e culturale dell’Umbria. L’iniziativa si inserisce nella strategia di sviluppo sostenibile e di potenziamento delle infrastrutture locali.

Un fondo da un milione di euro per migliorare la viabilità e creare nuovi spazi funzionali a una delle bellezze umbre più apprezzate dai turisti: ovvero la Cascata delle Marmore, nel ternano. Risorse che permetteranno di intercettare nuovi flussi turistici che, si spera, possano poi conoscere e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

