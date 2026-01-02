Lutto a Pisa | addio Giorgio Piccioni voce della città Una vita per il giornalismo fra tv Comune e sport

Giorgio Piccioni, figura nota a Pisa per il suo contributo nel giornalismo, nella televisione, nel Comune e nel settore sportivo, si è spento dopo una breve malattia. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per la città, lasciando un segno duraturo nel panorama locale. La comunità piange la perdita di una persona che ha dedicato gran parte della sua vita alla crescita e alla comunicazione di Pisa.

Pisa, 2 gennaio 2026 – Dopo breve malattia, ci ha lasciati Giorgio Piccioni, nota figura della vita cittadina. Aveva 76 anni. Dopo aver militato in età giovanile, con la moglie Mariella, scomparsa nel 2006, nel vasto campo della sinistra non istituzionale, ricoprendo anche ruoli di responsabilità, con il declino di quel movimento Giorgio Piccioni fece esperienze di lavoro diverse, diventando anche responsabile del centro comunale di prima accoglienza per gli immigrati. Un'altra esperienza di lavoro lo avvicinò al mondo del giornalismo, divenendo un apprezzato collaboratore anche del nostro giornale.

