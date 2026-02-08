Lupo cade in cisterna d' acqua ma troppo stanco non riesce a salvarsi | necessaria la sedazione

I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti domenica per salvare un lupo caduto in una cisterna d'acqua. L'animale, troppo stanco, non è riuscito a risalire da solo. Dopo averlo raggiunto, i pompieri hanno dovuto sedarlo per poterlo mettere in sicurezza. È stato un intervento complicato, ma alla fine sono riusciti a portare l'animale in salvo.

I vigili del fuoco hanno provato a farlo uscire con una tavola ma il lupo, troppo stanco, non ce l'ha fatta: è stato necessario chiamare un veterinario per sedare l'animale e portarlo in salvo Un soccorso animale fuori dall'ordinario quello che è toccato ai vigili del fuoco di Genova nella giornata di domenica 8 febbraio. Non si trattava infatti di un animale domestico bensì di un lupo, caduto in una cisterna d'acqua a Crevari. Dopo aver delimitato la zona, i pompieri hanno posto una tavola in modo che l'animale potesse provare a uscire. Ma probabilmente, stanco e infreddolito, non è riuscito.

