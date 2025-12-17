Un tragico incidente si è verificato quando un uomo di 85 anni, uscito di casa per prendere il latte presso l’azienda agricola di famiglia, è tragicamente deceduto dopo essere caduto in una cisterna di liquami. La scoperta è avvenuta dopo che i familiari hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un episodio che scuote la comunità e riaccende il dramma degli incidenti sul lavoro e in ambito rurale.

© Ilfattoquotidiano.it - Va a prendere il latte nell’azienda agricola di famiglia ma cade in una cisterna di liquami: morto 85enne

Era uscito da casa per andare a prendere il latte quando, nel tragitto, è caduto all’interno di una cisterna piena di liquami e lì è morto annegato. La vittima è Antonio Chiozzi: l’85enne, come ogni mattina alla stessa ora era andato nella stalla dell’azienda agricola di famiglia in provincia di Reggio Emilia, precisamente a Bagnolo in Piano. Ieri, 16 dicembre, durante il breve tragitto è però precipitato nella cisterna. L’anziano agricoltore, forse scivolato dopo essere passato su una grata traballante, è caduto nella cisterna profonda tre metri e piena per un metro e mezzo. Chiozzi sarebbe riuscito anche a chiamare l’aiuto dei parenti nelle vicinanze, urlando e lamentando di non farcela più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Attenti al lupo, rieccolo nell'azienda agricola: stavolta azzannato il malcapitato border collie

Leggi anche: Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tragedia nel bresciano, va a prendere il latte: investita e uccisa dal nipote col muletto - Non erano ancora scoccate le sette quando la signora Alda Zotti, 86 anni, ha varcato la porta di casa, in via Valenca a ... brescia.corriere.it

E' successo oggi pomeriggio in un'azienda agricola situata in via Bassa nella frazione di San Michele della Fossa. L'uomo era uscito per andare a prendere il latte quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto all'interno della cisterna. Inutili i te - facebook.com facebook