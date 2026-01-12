Alla Clai non riesce il miracolo Ma salvarsi è ancora possibile
Alla Clai non è riuscito il risultato sperato contro Valsabbina Brescia, che si è imposta in tre set. La squadra ha mostrato impegno, ma il punteggio finale evidenzia le difficoltà incontrate sul campo. Nonostante la sconfitta, la stagione è ancora aperta e la possibilità di salvezza rimane un obiettivo realistico da perseguire con continuità e determinazione.
CLAI 0 VALSABBINA BRESCIA 3 (18-25; 19-25; 18-25) CLAI: Morotti, Hoogers 12, Schena, Cavalli, Salvatori 3, Novello 2, Vecchi 1, Malik 12, Gambini, Romano 2, Osana, Foresi 1, Bulovic 3, Busolini 3. All. Bendandi. VALSABBINA BRESCIA: Vittorini 3, Olivotto 11, Modestino 7, Michielietto 1, Orlandi 1, Schillikowski Parrocchiale, Prandi 3, Struka, Arici, Amoruso 13, Kavalenka 17. All. Solforati. Arbitri: Bosica e Lobrace Videocheck: Masson La Clai non riesce a fare il miracolo di battere la Valsabbina Brescia seconda in graduatoria, e contemporaneamente dagli altri campi sono arrivati risultati non buoni per la corsa al quinto posto che vale la salvezza prima di giocare la seconda fase di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
