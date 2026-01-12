Alla Clai non riesce il miracolo Ma salvarsi è ancora possibile

Alla Clai non è riuscito il risultato sperato contro Valsabbina Brescia, che si è imposta in tre set. La squadra ha mostrato impegno, ma il punteggio finale evidenzia le difficoltà incontrate sul campo. Nonostante la sconfitta, la stagione è ancora aperta e la possibilità di salvezza rimane un obiettivo realistico da perseguire con continuità e determinazione.

