Alla Clai non riesce il miracolo Ma salvarsi è ancora possibile

Da ilrestodelcarlino.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Clai non è riuscito il risultato sperato contro Valsabbina Brescia, che si è imposta in tre set. La squadra ha mostrato impegno, ma il punteggio finale evidenzia le difficoltà incontrate sul campo. Nonostante la sconfitta, la stagione è ancora aperta e la possibilità di salvezza rimane un obiettivo realistico da perseguire con continuità e determinazione.

CLAI 0 VALSABBINA BRESCIA 3 (18-25; 19-25; 18-25) CLAI: Morotti, Hoogers 12, Schena, Cavalli, Salvatori 3, Novello 2, Vecchi 1, Malik 12, Gambini, Romano 2, Osana, Foresi 1, Bulovic 3, Busolini 3. All. Bendandi. VALSABBINA BRESCIA: Vittorini 3, Olivotto 11, Modestino 7, Michielietto 1, Orlandi 1, Schillikowski Parrocchiale, Prandi 3, Struka, Arici, Amoruso 13, Kavalenka 17. All. Solforati. Arbitri: Bosica e Lobrace Videocheck: Masson La Clai non riesce a fare il miracolo di battere la Valsabbina Brescia seconda in graduatoria, e contemporaneamente dagli altri campi sono arrivati risultati non buoni per la corsa al quinto posto che vale la salvezza prima di giocare la seconda fase di stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alla clai non riesce il miracolo ma salvarsi 232 ancora possibile

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Clai non riesce il miracolo. Ma salvarsi è ancora possibile

Leggi anche: Basket femminile, alla Geas Sesto San Giovanni non riesce il miracolo. Fuori dall’EuroCup con il Manresa

Leggi anche: Il Burkina Faso in Coppa d’Africa fa il miracolo di Natale: al 95′ sta perdendo, ma riesce a vincere

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Alla Clai non riesce il miracolo. Ma salvarsi è ancora possibile.

clai riesce miracolo salvarsiAlla Clai non riesce il miracolo. Ma salvarsi è ancora possibile - 25) CLAI : Morotti, Hoogers 12, Schena, Cavalli, Salvatori 3, Novello 2, ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.