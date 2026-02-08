Lukas Hofer torna in gara ai Giochi di Milano Cortina con l’obiettivo di conquistare la sua terza medaglia olimpica. A 36 anni, il biathleta azzurro vuole chiudere in bellezza una carriera ricca di successi, tra medaglie, podi e tanta esperienza. Dopo aver già vinto due medaglie olimpiche e conquistato quattro mondiali, ora punta a un ultimo grande risultato che possa suggellare anni di sacrifici e dedizione.

La medaglia più incredibile Lukas Hofer l'ha ricevuta curiosamente poche settimane fa a Ruhpolding: un argento mondiale al posto di un bronzo di 15 anni fa a Khanty-Mansiysk nella Mass Start. La promozione a vice campione del mondo di biathlon è maturata per effetto della squalifica del russo Ustyugov per doping. Aveva 21 anni, ora ne ha 36 e fa parte di questa Italia in cui non è mancato mai nei momenti cruciali. "Cambia colore la medaglia, ma l’emozione rimane sempre forte". In questa contabilità Luki, il grande vecchio, è arrivato a 2 medaglie olimpiche, 4 mondiali, 31 podi in Coppa del Mondo con 3 vittorie individuali con un quinto posto finale nel 2018. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lukas Hofer e i sogni di medaglia a 36 anni. Il grande vecchio del biathlon cerca il tris

Approfondimenti su Lukas Hofer

Lukas Hofer si distingue nella prima tappa di Nove Mesto, conquistando il terzo posto nella 15 km short individual di biathlon, grazie a un perfetto 2020 al tiro.

A Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si apre con una sprint emozionante.

