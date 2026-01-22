L’ARTIGLIO DEL VECCHIO LEONE! Lukas Hofer sul podio nella short individual di Nove Mesto Giacomel sciupa all’ultimo poligono
Lukas Hofer si distingue nella prima tappa di Nove Mesto, conquistando il terzo posto nella 15 km short individual di biathlon, grazie a un perfetto 2020 al tiro. La gara vede anche Giacomel perdere una posizione all’ultimo poligono. Un risultato importante che conferma la crescita degli atleti italiani in ambito internazionale, in un contesto di grande attenzione per la stagione 2025-2026.
Lukas Hofer conquista il gradino più basso del podio nella 15 km short individual maschile che apre la tappa di Nove Mesto Na Morave, in Cechia, della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’azzurro trova il 2020 al tiro e chiude terzo. Vince il transalpino Eric Perrot, che approfitta di uno sciagurato ultimo poligono di Tommaso Giacomel, alla fine decimo, per riaprire la corsa alla Sfera di Cristallo. Il format di gara premia la precisione al tiro: 2020 per i primi tre classificati. Doppietta transalpina con Eric Perrot primo in 36’30?6, davanti al connazionale Emilien Jacquelin, secondo a 41?8, mentre completa il podio l’azzurro Lukas Hofer, che chiude la gara in terza posizione a 54?1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer sul podio! Giacomel sbaglia nel finale e Perrot si avvicina nella generale
LIVE Biathlon, Short Individual Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Hofer protagonista, Giacomel in lotta per la vittoriaSegui in tempo reale la gara di Biathlon Short Individual a Nove Mesto 2026.
Argomenti discussi: Club Subacqueo Artiglio. Conferenza celebrativa sui sessant’anni di attività; Uomo ucciso da un casuario: che cos'è l'uccello più pericoloso del mondo; Nautici sempre più in blu. Studenti a difesa del mare. Dalla teoria fino alla pratica.
Non è Palestina, ma questo mondo è interconnesso e la Repubblica Islamica dell'Iran è'sicuramente Figlia della complessità e della repressione delle forze di opposizione, come noi occidentali siamo figli del nuovo e vecchio colonialismo da sempre predatori - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.