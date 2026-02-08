L’Udc investe sulle persone nasce il nuovo dipartimento delle politiche sociali

L’Udc di Reggio Calabria annuncia il ritorno della dottoressa Maria Pia Guarna nel suo team. Psicologa e psiconcologa di esperienza, Guarna torna a lavorare con il partito e si concentra sulle politiche sociali. L’obiettivo è rafforzare il lavoro sul campo e offrire supporto alle persone. La decisione ha suscitato entusiasmo tra i membri dell’Udc, che puntano a un impegno concreto e diretto nella comunità.

L'Unione di Centro di Reggio Calabria accoglie con entusiasmo e rinnovata energia il ritorno della dottoressa Maria Pia Guarna, psicologa e psiconcologa di riconosciuto valore umano e professionale, nella comunità politica del partito. Non si tratta di una semplice adesione, ma di un autentico.

