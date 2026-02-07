UDC Reggio Calabria | Guarna guida il nuovo dipartimento per politiche sociali e benessere un ritorno strategico

L’Unione di Centro di Reggio Calabria ha deciso di rafforzare la sua presenza sul territorio. È stato nominato Guarna a guidare il nuovo Dipartimento per le Politiche Sociali e il Benessere della Persona. Si tratta di un passo importante per il partito, che punta a rafforzare il suo ruolo e a rispondere alle esigenze della comunità locale. La nomina segna un ritorno strategico e concreto, con l’obiettivo di portare avanti progetti e iniziative a favore dei cittadini.

L'Unione di Centro di Reggio Calabria ha compiuto un passo significativo verso una rinnovata presenza politica nel territorio, annunciando la nascita del Dipartimento Politiche Sociali e Benessere della Persona. La mossa, resa possibile dal ritorno nella comunità politica della dottoressa Maria Pia Guarna, psicologa e psiconcologa di riconosciuto valore, segna un punto di svolta per un partito che, dopo anni di difficoltà, punta a riaffermare il proprio ruolo nel panorama locale. L'annuncio, giunto nel pomeriggio del 7 febbraio 2026, è stato accolto con "profonda emozione, orgoglio e rinnovata energia" dai vertici dell'UDC reggino, come comunicato ufficialmente.

