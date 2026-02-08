Lucia Dalmasso regala all’Italia il bronzo nel PGS femminile! Maderova conquista l’oro

Lucia Dalmasso ha portato in Italia un bronzo nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria è arrivata dopo una finale emozionante, ricca di colpi di scena, che ha visto anche la conquista dell’oro da parte di Zuzana Maderova.

Al termine di una fase finale spettacolare e ricca di colpi di scena, la medaglia d'oro nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata conquistata da una straordinaria Zuzana Maderova. La giovane ceca è riuscita a superare nella Big Final l'austriaca Sabine Payer (+0.83), vincendo il primo titolo olimpico della sua giovane carriera. Il percorso della 22enne di Liberec è iniziato battendo agli ottavi la tedesca Cheyenne Loch ed ai quarti la più quotata tedesca Ramona Theresia Hofmeister. In semifinale, invece, è riuscita a superare Elisa Caffont, prima di anticipare nell'ultimo atto Sabine Payer.

