Lucia Dalmasso regala all’Italia il bronzo nel PGS femminile! Maderova conquista l’oro

8 feb 2026

Lucia Dalmasso ha portato in Italia un bronzo nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria è arrivata dopo una finale emozionante, ricca di colpi di scena, che ha visto anche la conquista dell’oro da parte di Zuzana Maderova.

Al termine di una fase finale spettacolare e ricca di colpi di scena, la medaglia d’oro nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata conquistata da una straordinaria Zuzana Maderova. La giovane ceca è riuscita a superare nella Big Final l’austriaca Sabine Payer (+0.83), vincendo il primo titolo olimpico della sua giovane carriera. Il percorso della 22enne di Liberec è iniziato battendo agli ottavi la tedesca Cheyenne Loch ed ai quarti la più quotata tedesca Ramona Theresia Hofmeister. In semifinale, invece, è riuscita a superare Elisa Caffont, prima di anticipare nell’ultimo atto Sabine Payer. 🔗 Leggi su Oasport.it

