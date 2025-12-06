INIZIO AZZURRO! Doppietta Italia nel PGS di Mylin | Lucia Dalmasso batte Elisa Caffont in finale!

Partenza da sogno per l’Italia nella Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, che ha preso il via quest’oggi in Cina con il gigante parallelo di Mylin. La gara femminile si è conclusa infatti con una clamorosa doppietta azzurra firmata da Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, che hanno occupato i primi due gradini del podio regalando un risultato storico al movimento italiano. Dalmasso, al terzo successo della carriera nel circuito maggiore, si è resa protagonista di un percorso entusiasmante sul tracciato cinese firmando il quarto tempo in qualificazione e battendo nell’ordine la slovena Gloria Kotnik, la fuoriclasse giapponese Tsubaki Miki e la ceca Zuzana Maderova (testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it

