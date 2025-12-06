INIZIO AZZURRO! Doppietta Italia nel PGS di Mylin | Lucia Dalmasso batte Elisa Caffont in finale!
Partenza da sogno per l’Italia nella Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino, che ha preso il via quest’oggi in Cina con il gigante parallelo di Mylin. La gara femminile si è conclusa infatti con una clamorosa doppietta azzurra firmata da Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont, che hanno occupato i primi due gradini del podio regalando un risultato storico al movimento italiano. Dalmasso, al terzo successo della carriera nel circuito maggiore, si è resa protagonista di un percorso entusiasmante sul tracciato cinese firmando il quarto tempo in qualificazione e battendo nell’ordine la slovena Gloria Kotnik, la fuoriclasse giapponese Tsubaki Miki e la ceca Zuzana Maderova (testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Christoph Pircher guarda con fiducia all’inizio della nuova stagione dopo un’estate di lavoro senza intoppi. “Ho svolto praticamente ogni allenamento previsto, penso di aver fatto uno step importante.” biathlonazzurro.it/christoph-pirc… #biathlon #biathlonazzu Vai su X
Inizio di stagione col botto per le donne del biathlon azzurro, che sfatano il tabù della staffetta di Oestersund, salendo per la prima volta sul podio, al secondo posto dietro la Francia. L’Italia ha condotto gara di testa sin dall’inizio, con una gran frazione iniziale - facebook.com Vai su Facebook
INIZIO AZZURRO! Doppietta Italia nel PGS di Mylin: Lucia Dalmasso batte Elisa Caffont in finale! - 2026 di snowboard alpino, che ha preso il via quest'oggi in Cina con il gigante parallelo di ... oasport.it scrive
Coppa Europa sci alpino, che inizio per l’Italia: cinque azzurre ai primi posti in classifica! - 2026 di sci alpino femminile, la classifica generale è a forti tinte azzurre: a Zinal, infatti, ... Scrive oasport.it