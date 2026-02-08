Giochisnowboard | Lucia Dalmasso bronzo

Lucia Dalmasso conquista il bronzo nel gigante parallelo di snowboard. La snowboarder bellunese si aggiudica il terzo posto battendo Elisa Caffont nel derby della small final. La medaglia arriva dopo una gara combattuta e dimostra la sua tenacia sulla neve.

14.40 Lucia Dalmasso è medaglia di bronzo nel gigante parallelo di snowboard. Nella 'small final' la bellunese ha la meglio su Elisa Caffont nel derby che vale il gradino più basso del podio. Le due azzurre sono state superate in semifinale rispettivamente dall'austriaca Payer (poi argento) e dalla ceca Maderova (oro). La 28enne di Feltre, alla seconda Olimpiade, ha in bacheca quattro vittorie in Coppa del Mondo. Delusione nella gara maschile. Fischnaller e Felicetti si fermano ai quarti Bormolini e March agli ottavi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lucia Dalmasso si impone a Bad Gastein, conquistando la sua seconda vittoria stagionale nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo.

