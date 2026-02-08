Lucia Dalmasso | Questa medaglia era un sogno ora posso sognare ancora più in grande

Dopo 24 anni, Lucia Dalmasso torna a mettere il suo nome sul podio olimpico. La snowboarder italiana ha conquistato una medaglia, riempiendo di emozione il pubblico e la sua famiglia. “Questa medaglia era un sogno, ora posso sognare ancora più in grande”, ha detto sorridendo tra le lacrime. È una vittoria che vale più di un podio, perché racconta di una carriera fatta di sacrifici e passione. La storia di Dalmasso si collega a quella di Lidia Trettel, che 24 anni fa portò l’ultima medaglia az

Ventiquattro anni dopo Lidia Trettel, lo snowboard femminile azzurro ritrova una medaglia olimpica e lo fa attraverso il sorriso, le lacrime e la storia personale di Lucia Dalmasso. Al Livigno Snow Park, nel gigante parallelo dei Giochi di Milano Cortina 2026, la 28enne di Feltre si prende un bronzo che vale molto più di un terzo posto: è la realizzazione di un sogno coltivato da bambina, attraversato da cadute, infortuni e ripartenze. Dalmasso arriva all’appuntamento olimpico con il quarto tempo nelle qualificazioni e costruisce la sua giornata con solidità e freddezza. Agli ottavi supera di sei centesimi Jasmin Coratti, altro derby azzurro che conferma la profondità del movimento italiano, poi ai quarti regola la polacca Aleksandra Krol-Walas con un margine netto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lucia Dalmasso: “Questa medaglia era un sogno, ora posso sognare ancora più in grande” Approfondimenti su Lucia Dalmasso Da promessa dello sci a bronzo nello snowboard: chi è Lucia Dalmasso, quinta medaglia azzurra a Milano Cortina Lucia Dalmasso sorride tra le lacrime di gioia, dopo aver conquistato il bronzo nello snowboard ai Giochi di Milano Cortina. LIVE Snowboard, PGS Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont ci regalano una medaglia, ora i quarti maschili Questa mattina si sono aperti i quarti di finale dello snowboard alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Lucia Dalmasso Argomenti discussi: Altra medaglia per l’Italia: Lucia Dalmasso bronzo nello snowboard; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA; Ian Matteoli chiude al quinto posto la finale di Big Air: rivivi il LIVE-Blog!; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 8 febbraio. Lucia Dalmasso il lacrime dopo il bronzo alle Olimpiadi: Ho fatto quello che potevo, va bene cosìLucia Dalmasso ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dalmasso ha avuto un percorso anomalo. Ha iniziato con lo sci, poi è virata sullo snowboard dopo un ... fanpage.it Milano-Cortina 2026, Lucia Dalmasso regala all'Italia un bronzo formidabile nello snowboardMilano-Cortina 2026, giornata tutta al femminile: prima Sofia Goggia nella discesa libera, ora Dalmasso nello snowboard porta a casa un altro bronzo ... affaritaliani.it “Ho cercato di spingere al massimo, è andata super bene. Ancora non ci credo”. Tutta l’emozione di Lucia Dalmasso con la medaglia di bronzo facebook Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.